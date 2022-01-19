Кабинет министров планирует расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка". С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства. Об этом сообщается в повестке дня заседания правительства 19 января.

Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой - лекарственные средства.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

На сегодняшний день получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія".

Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядит следующим образом:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

билеты на концерты;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах.

Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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