Лекарства за "ковидную" тысячу: какая категории украинцев сможет их купить [ Редактировать ]
Кабинет министров планирует расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка". С 24 января украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства. Об этом сообщается в повестке дня заседания правительства 19 января.
Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой - лекарственные средства.
При этом лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.
На сегодняшний день получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія".
Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядит следующим образом:
- железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
- билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
- билеты на концерты;
- абонемент в спортзал;
- товары в книжных магазинах.
Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
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