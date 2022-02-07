В охопленій протестами Оттаві запровадили режим надзвичайного стану. В канадській столиці 10 день тривають масштабні мітинги проти обов'язкових щеплень та паспортів вакцинації. Серед демонстрантів - багато далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Мер Оттави скаржиться: число учасників уже перевищило сили поліції. Заворушення фіксують і в інших містах Канади. Зокрема у Квебеку, там до акцій непокори долучилися ковбої на конях.