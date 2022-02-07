В охопленій протестами Оттаві запровадили режим надзвичайного стану [ Редактировать ]
В охопленій протестами Оттаві запровадили режим надзвичайного стану. В канадській столиці 10 день тривають масштабні мітинги проти обов'язкових щеплень та паспортів вакцинації. Серед демонстрантів - багато далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Мер Оттави скаржиться: число учасників уже перевищило сили поліції. Заворушення фіксують і в інших містах Канади. Зокрема у Квебеку, там до акцій непокори долучилися ковбої на конях.
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Спочатку мітингарі вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади.
Подорожувальники, які прибувають до країни, повинні будуть показати лише європейський сертифікат вакцинації.
Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що канадці вже досягли піку інфікувань цим штамом, і надалі кількість заражень піде на спад.
Тепер носити захисні маски й використовувати COVID-паспорти - не обов'язково. А бари та ресторани працюватимуть без обмежень.
Документ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, комунальних установ.