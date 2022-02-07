Сполучені нарощують військову присутність у Східній Європі [ Редактировать ]
Окрім того, Сполучені нарощують військову присутність у Східній Європі. У Польщі, на летовищі Ряшева, у неділю сіли два літаки США. На облавках переважно були солдати 82 повітряно-десантної дивізії. Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав доправити до Східної Європи три тисячі американських армійців. Більшість - базуватимуться у Польщі. Решта - у Румунії.
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Вісім з половиною тисяч солдатів можуть бути в короткий термін відправлені до Європи. Їх перекинуть за наявності відповідного прохання НАТО.
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