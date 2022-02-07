До Землі наближається астероїд діаметром півтора кілометра [ Редактировать ]
До Землі наближається астероїд діаметром півтора кілометра. Пролетить повз нашу планету четвертого березня, зі швидкістю 43 тисячі кілометрів за годину. В НАСА астероїд назвали небезпечним. Але з уточненням - "потенційно". Адже найменша відстань від його траєкторії до Землі становитиме п'ять мільйонів кілометрів. Це майже вдесятеро більше, ніж відстань до Місяця.
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