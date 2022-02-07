Melovin раскрыл имя своей девушки [ Редактировать ]
Украинский певец Melovin, который недавно совершил каминг-аут, заявил, что встречается с девушкой. О своих отношениях пара рассказала в одной из телепередач.
Избранницей артиста стала партнерша по паркету на шоу "Танцы со звездами" Лиза Русина. Отношения у них завязались недавно.
Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой: что сейчас творится.
Melovin рассказал и об интимной близости.
Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня вдохновляет, и не только.
Лиза подчеркнула, что ее не смущает сексуальная ориентация избранника.
Я думаю, сейчас 21 век. И я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди - бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов, на самом деле.
Ранее Известный украинский исполнитель Melovin прокомментировал свой поступок на фестивале Atlas Weekend, который вызвал много возмущения у публики.
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