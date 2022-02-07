Когда Украина сможет заявить о деэскалации: Кулеба дал ответ [ Редактировать ]
В понедельник, 7 февраля, в ходе брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о том, Украина сможет говорить о деэскалации ситуации.
Так, по его словам, это случится лишь тогда, когда Россия отведет все свои войска от украинской границы и с временно оккупированных территорий.
Когда дело доходит до деэскалации, нам нужен устойчивый вывод российских войск от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины. Единоразовый отвод не означает деэскалации. Нам нужно, чтобы все, что накопилось вокруг нашей границы за последний год, неуклонно было выведено. Это было бы четким сигналом о деэскалации.
Он также рассказал о "красных линиях".
Одна из "красных линий", которую я могу публично прокомментировать, - никаких уступок в вопросах территориальной целостности Украины, а значит Донбасс и Крым - это Украина. Второе – никакого прямого диалога с т.н. "Донецкой и Луганской республиками".
Напомним, что в январе США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн, а также разрешили странам Балтии поставить Украине ракетные комплексы Javelin. 6 февраля в Киев прибыл 8-й по счету самолет с американским вооружением и боеприпасами.
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