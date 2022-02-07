В понедельник, 7 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поднимет вопрос о поставках оружия Украине с представителями Франции и Германии. По его словам, это всегда в повестке дня. Об этом заявил глава МИД во время брифинга.

Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьей стран, которые требуют на это разрешение, будет в повестке дня моих переговоров сегодня... Так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита Макрона.

Он отметил, что когда речь идет об укреплении Украины, не может быть стран-исключений, с которыми бы эту тему не поднимали.

Напомним, что в январе США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн, а также разрешили странам Балтии поставить Украине ракетные комплексы Javelin. 6 февраля в Киев прибыл 8-й по счету самолет с американским вооружением и боеприпасами.

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