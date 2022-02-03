В Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от США [ Редактировать ]
В Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США.
Как сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, помощь пришла 3 февраля.
Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.
"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное - это не конец! Дальше будет", - написал министр в своем Twitter.
Напомним, Госсекретарь США заявил, что Вашингтон "предоставит дополнительную помощь сверх того, что уже запланировано" в случае "агрессии" или "вторжения России" в Украину.
Энтони Блинкен также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждалась военная и экономическая помощь США Украине.
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