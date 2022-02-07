В Польше хотят пригласить Украину на встречу перед саммитом НАТО [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Польши Анджей Дуда предлагает пригласить Украина на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде. По его словам, Альянс должен показать Киеву, что не бросает его на произвол судьбы.
Об этом сообщает Дуда заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Что касается предстоящего саммита НАТО. Я предложил генеральном секретарю провести встречи Украина-НАТО и Грузия-НАТО... Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на встречу глав государств НАТО и на такую же встречу пригласить Украину. Мы должны показать, что не бросаем их на произвол судьбы", - заявил Дуда.
Отметим, Североатлантический альянс (НАТО) даст письменный ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности" на этой неделе. Работа над документами ведется параллельно с США.
Также в Организации Североатлантического договора (НАТО) приняли решение касательно размещения войск Альянса на территории Украины в случае вторжения Российской Федерации.
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