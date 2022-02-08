Под Хмельницким больница взяла кредит на выплату зарплат [ Редактировать ]
В Хмельницкой области Славутская городская больница приняла решение на выплату заработных плат сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного комитета Славутского городского совета.
Согласно постановлению Кабмина, некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения от 12.01.2022 №2 больница насчитала доплаты персоналу, однако по состоянию на 7 февраля медучреждение не получило договор на финансирование с НСЗУ по пакетам медицинских гарантий.
Поскольку 7 число - крайний срок выплаты заработной платы работникам, поэтому для недопущения задолженности принято решение воспользоваться услугой АО Ощадбанк овердрафт (краткосрочный кредит) и выплатить заработную плату работникам больницы.
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Кроме того, Кабинет министров Украины с 1 января 2022 года повысил зарплаты медиков. Правительство установило следующий размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму, президент Владимир Зеленский пообещал, что с 1 января зарплата врачей в Украине будет составлять минимум 20 тыс. грн.
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Тарифна ставка - залишилася незмінною. Тобто, якщо в лікаря оклад, приміром, 8000 гривень - то саме із цієї суми йому нараховуватимуть лікарняні та відпускні.