Кабинет министров Украины с 1 января 2022 года повысил зарплаты медиков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Правительство установило следующий размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму:

не менее 20 тыс. грн для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;

не менее 13, 5 тыс. грн специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

Напомним, что 1 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, президент Владимир Зеленский пообещал, что с 1 января зарплата врачей в Украине будет составлять минимум 20 тыс. грн.

С 1 января на 10% выросли и должностные оклады учителей. Это предусматривает решение Кабмина от 28 декабря 2021 года №1391.

Глава МВД Украины Денис Монастырский пообещал, что правоохранителям (полицейские, спасатели, пограничники, нацгвардейцы, работники миграционной службы) повысят заработную плату на 10% уже с февраля 2022 года.