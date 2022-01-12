В Украине с 1 января выросли зарплаты медиков (документ) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Кабинет министров Украины с 1 января 2022 года повысил зарплаты медиков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Правительство установило следующий размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму:
- не менее 20 тыс. грн для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения;
- не менее 13, 5 тыс. грн специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.
Напомним, что 1 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, президент Владимир Зеленский пообещал, что с 1 января зарплата врачей в Украине будет составлять минимум 20 тыс. грн.
С 1 января на 10% выросли и должностные оклады учителей. Это предусматривает решение Кабмина от 28 декабря 2021 года №1391.
Глава МВД Украины Денис Монастырский пообещал, что правоохранителям (полицейские, спасатели, пограничники, нацгвардейцы, работники миграционной службы) повысят заработную плату на 10% уже с февраля 2022 года.
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