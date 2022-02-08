Макрон раскрыл детали встречи с Путиным [ Редактировать ]
Во вторник, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Так, по его словам, Путин уверял его, что Россия не является инициатором военной эскалации. Она лишь "реагирует".
Он (Путин - ред.) меня уверял, что он не является инициатором такой эскалации, а лишь реагирует. Но мы видим базы в Беларуси, маневры. Он это оправдывает давлением и напряжением. Мы сейчас находимся в процессе обсуждения, не нужно преуменьшать ситуацию.
Также Макрон заявил о планах наработке "новых форматов гарантий безопасности".
Характер этой обстановки еще не имел прецедентов, но Франция взвешивала каждое слово, мы провели несколько часов дискуссий с президентом Путиным. До этого мы отрабатывали действия и коммуникацию, чтобы быть верными своим ценностям и при этом нарабатывать новые форматы гарантий безопасности в регионе, их развитие мы увидим в ближайшие недели.
Смотрите также первые итоги встречи президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
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