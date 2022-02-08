Во вторник, 8 февраля, в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Отметим, что до этой встречи лидер Франции был в Москве, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Главные заявления

Отметим, что в присутствии президентов состоялось подписание соглашения о взаимопонимании между "Укрзализныцей" и французским предприятием Alstom, поставщиком локомотивов.

Как сообщали "Подробности", по итогам встречи с Анналеной Бербок Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.

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