Давати відсіч умовному противнику нині тренуються одразу на кількох полігонах. Вишкіл проходять інженерні, танкові підрозділи і протитанкова артилерія. За словами командування, мета навчань - максимально скоротити час між надходженням наказу від командира до його виконання солдатом. У Міноборони кажуть: такі маневри триватимуть і надалі.

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ: