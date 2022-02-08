Армійці ЗСУ проходять вишкіл: тренуються давати відсіч умовному противнику [ Редактировать ]
Давати відсіч умовному противнику нині тренуються одразу на кількох полігонах. Вишкіл проходять інженерні, танкові підрозділи і протитанкова артилерія. За словами командування, мета навчань - максимально скоротити час між надходженням наказу від командира до його виконання солдатом. У Міноборони кажуть: такі маневри триватимуть і надалі.
Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ:
Як показав досвід АТО та операцій об'єднаних сил, танки є основною вагомою силою при наступі. Тож воїни-протитанкісти мають бути завжди готовими для розгортання на відповідному рубежі. Тренування на цьому не зупиняються. Вони будуть продовжені для більш якісного вдосконалення готовності до дій.
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