Кожен другий українець уже вакцинований - МОЗ [ Редактировать ]
Кожен другий українець уже вакцинований. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я. На сьогодні половина дорослого населення отримала принаймні одну дозу вакцини.
А кількість інфікованих і далі зростає: понад 34 тисячі нових випадків за останню добу, 255 - летальні. Лідерами за кількістю хворих залишаються Київ, Одеська, Львівська й Харківська області.
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