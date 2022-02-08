На сьогодні половина дорослого населення отримала принаймні одну дозу вакцини.

Кожен другий українець уже вакцинований. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я. На сьогодні половина дорослого населення отримала принаймні одну дозу вакцини.

А кількість інфікованих і далі зростає: понад 34 тисячі нових випадків за останню добу, 255 - летальні. Лідерами за кількістю хворих залишаються Київ, Одеська, Львівська й Харківська області.