Сам Андрій героєм себе не вважає

Коли рятувальник не лише за фахом, а й за покликанням. У Дрогобичі на Львівщині працівник ДСНС витяг людину з пожежі - хоча й був не при виконанні обов'язків. Чоловік сидів із друзями у кав'ярні, коли в сусідньому будинку спалахнула пожежа. Вони одразу кинулися на допомогу... Скількох урятували і як вони почуваються - Христина Гашенко розповість.

Пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Помітивши задимлення, Андрій викликав колег-рятувальників, а сам із друзями, не гаючи часу, кинувся до будинку.

Андрій Фок, рятувальник:

Я прикладав рушник до обличчя, оскільки ви бачите, яка тут довжина коридору і дим, немає куди виходити, йшов туди до дверей.

Вогонь швидко поширювався. Сусіди кричали, що всередині, нібито, є дитина.

Михайло Мличко, мешканець будинку:

Та то крики такі були, діти малі та дітей на вулицю виводили четвертий поверх, тертий.

Андрій Фок, рятувальник:

Я чув тільки скауління і то таке, ну не знаю, як інакше. Телефоном світив на колінах повз. Повз по стіні, шукав вже по звуку, почув, що тут хтось є. Заліз дальше - побачив тут мужчину.

Посеред квартири лежав чоловік. Андрій підняв його і допоміг вибратися на вулицю.

Марія Сабат, мешканка будинку:

Він кинувся, помагав хлопець. Він дуже помагав. Певно, геройський, чому нє. Дуже вдячні за такий, чим більше таких людей було!

Тим часом приїхала бригада рятувальників.

Ігор Курус, заступник начальника відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області:

З третього поверху рятувальники по висувній драбині спустили із квартири п'ятимісячне немовля та його батьків. По автодрабині із четвертого поверху спустили десятирічну та 12-річну дитину.

Загалом рятувальники евакуювали дев'ятьох людей. Полум'я вдалося швидко загасили. Серйозно постраждав власник квартири, в якій спалахнула пожежа - його одразу доправили в реанімацію місцевої лікарні.

Петро Возняк, завідувач відділення реанімації Дрогобицької центральної районної лікарні:

Стан є критичний, Об'єм площі ураження є надзвичайно велика. 70%. Плюс опіки дихальних шляхів в крайньому важкому степені. Проводяться заходи просто життєзабезпечуючі на даний час.

Сам Андрій героєм себе не вважає. Каже, це його робота, навіть у вихідний день.

Іншої думки в головному управлінні ДСНС Львівщини. Там уже готують необхідні документи, аби подати дрогобицького рятувальника на лауреата Всеукраїнської акції "Герой - рятівник року".