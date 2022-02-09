Сегодня вечером Samsung провела свое важнейшее мероприятие в 2022 году – презентацию новых смартфонов Galaxy Unpacked. На онлайн-презентации были показаны новинки Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra.

Также компания анонсировала три новых планшета: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus и Galaxy Tab S8 Ultra.

Каждое из этих устройств обладает первоклассными характеристиками и соответствующей ценой. Итак, без лишних слов, давайте углубимся в особенности каждого устройства.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Главной изюминкой презентации стал Samsung Galaxy S22 Ultra. Этот смартфон является духовным преемником Galaxy Note. Этот телефон выглядит и ощущается как Note 20 Ultra, в комплекте с S Pen и таким же огромным и великолепным экраном.

В Galaxy S22 Ultra пользователям больше не придется носить S Pen отдельно, как это было с Galaxy Z Fold 3, или в отдельном силиконовом чехле, как с Galaxy S21 Ultra. Стилус теперь прячется в корпус, как в Note.

Устройство получило 6,8-дюймовый экран WQHD с матрицей AMOLED 2X и поддержкой переменной частоты обновления 120 Гц с процессором Exynos 2200 (Snapdragon 8 Gen 1 в зависимости от региона) и поставляется в конфигурациях от 8 ГБ ОЗУ до 128 ГБ памяти до 12 ГБ оперативной памяти с 1 ТБ памяти.

Питает всю необузданную мощь емкая батарея на 5000 мА*ч. Это явно самый топовый телефон, доступный в начале 2022 года.

С точки зрения камеры, Galaxy S22 Ultra обладает характеристиками, позволяющими сохранить доминирующее положение на рынке камер для смартфонов. У смартфона используется 108-мегапиксельный датчик f/2.2, который работает вместе с 12-мегапиксельным сверхшироким датчиком с углом обзора 120 градусов, а также объективом с 10-кратным оптическим зумом и датчиком с 3-кратным оптическим зумом. Основная камера на 108 Мп также поддерживает лазерный автофокус. На передней панели находится одинарная селфи-камера на 40 Мп.

Камеры на задней панели могут снимать видео в разрешении 8K со скоростью 24 кадра в секунду или 4K со скоростью 60 кадров в секунду с автоматическим выбором частоты кадров.

Кроме того, задние камеры поддерживают автоматическое кадрирование до 10 объектов, хотя это снижает разрешение до Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Между тем, селфи-камера также снимает в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Galaxy S22 Ultra будет доступен в цветах Phantom Black, Phantom White, зеленом или бордовом.

В Украине стоимость смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra стартует с отметки 39 999 грн за версию 8 / 128 ГБ, далее следует вариант 12 / 256 ГБ за 41 999 грн и 12 / 512 ГБ за 45 999 грн. В качестве подарка за предзаказ покупателям предложат беспроводные наушники Galaxy Buds Pro (SM-R190).

Samsung Galaxy S22 и S22 Plus

Samsung также представила два флагманских смартфона меньшего размера: Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus. Оба телефона будут доступны в цветах Phantom Black, Phantom White, розовом, золотом и зеленом.

Если вам не нужен S Pen или 10-кратный оптический зум, эти аппараты могут быть лучшим выбором, а также более удобными для кошелька. Здесь используется знакомый язык дизайна линейки S21, но в этом году производитель внес дополнительные цветовые решения и улучшения.

Внутри оба телефона оснащены новейшим процессором Exynos 2200 (или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1), 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Оба телефона будут обладают дисплеями FHD+ с матрицей AMOLED 2X. Galaxy S22 Plus обладает размером диагонали 6,6 дюймов и Galaxy S22 размером 6,1 дюйма.

Galaxy S22 Plus и S22 будут получили стеклянное покрытие корпуса спереди и сзади.

Фотокамеры на задней и передней панели у обоих телефонов одинаковые. В их числе 50-мегапиксельный сенсор F/1.8 основной камеры; сверхширокий 12-мегапиксельный датчик с углом обзора 120 градусов; 10-мегапиксельная зум-камера с 3-кратным оптическим зумом. На передней панели обоих телефонов используется 10-мегапиксельная селфи-камера.

Как и в Galaxy S22 Ultra, основная задняя камера может снимать в 8K со скоростью 24 кадра в секунду, а все камеры — в 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Все они имеют те же улучшения камеры, что и в Ultra, такие как стереокарта глубины, улучшенный ночной режим, автоматическое кадрирование и автоматический выбор частоты кадров для видео в ночное время.

Galaxy S22 Plus и S22 отличаются также по емкости батареи. Очевидно, что соответствующие размеры телефонов подходят для аккумуляторов разного размера. Galaxy S22 обладает аккумулятором емкостью 3700 мАч, а Galaxy S22 Plus оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, что характерно для флагманов.

Однако S22 Plus дополнительно поддерживает быструю зарядку до 45 Вт, а меньшая батарея поддерживает только до 25 Вт.

Старт продаж смартфонов стартует сегодня. В Украине стоимость смартфона Samsung Galaxy S22 в версии 8 / 128 ГБ составит 27 999 грн, в версии 8 / 256 ГБ — 29 999 грн. Для более крупного Samsung Galaxy S22 Plus заявлена стоимость 32 999 грн (8 / 128 ГБ) и 34 999 грн (8 / 256 ГБ).

В комплект поставки войдут кабель Type C-Type C, скрепка для извлечения лотка, установленная на экран защитная пленка и инструкция. В качестве подарка за предзаказ предложат беспроводные наушники Galaxy Buds Pro (SM-R190).

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