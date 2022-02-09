Трудоспособные лица, более 60 дней отсутствующие по месту регистрации и не декларирующие свои доходы, теряют права на субсидию. Об этом разъяснили в Черниговской ОГА.

Сообщается, что есть два варианта: либо задекларировать доходы, либо изменить состав домохозяйства, то есть место регистрации.

На это дается 30 дней в соответствии с законом "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине".

Однако существует важное уточнение: если человек работает за границей и официально платит налоги, лечится или ухаживает за ребенком, то малообеспеченные члены его домохозяйства в Украине имеют право на субсидию.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как в Украине будут насчитывать субсидии в новом отопительном сезоне и как оформить субсидии задним числом.

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