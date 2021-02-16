Субсидии на коммуналку: в Кабмине рассказали, как оформить задним числом [ Редактировать ]
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Граждане Украины, столкнувшиеся с проблемой оплаты за жилищнокоммунальные услуги, могут оформить субсидию задним числом с начала отопительного сезона. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
Те граждане, которые имеют проблемы с оплатой услуг ЖКХ, могут обратиться за оформлением жилищной субсидии. Кроме того, у нас предусмотрен ряд случаев, когда граждане могут получить эту субсидию предыдущим периодом, то есть гражданин, обратившись в феврале, имеет возможность оформить субсидию фактически с начала отопительного сезона, то есть с ноября.
Замминистра напомнил алгоритм для оформления помощи от государства.
Можно оформить субсидию путем почтового отправления заполненных заявлений, можно сделать в онлайне на сайте министерства, либо обратившись в свою территориальную громаду или ЦНАП (центр предоставления административных услуг).
По словам Виталий Музыченко, сейчас субсидию получают 3 млн украинских домохозяйств, а в целом система поддержки охватывает 5 млн семей. Средний размер субсидий в январе 2021 года составил 2200 грн.
Ранее "Подробности" опубликовали пошаговую инструкцию о том, как правильно оформить субсидию.
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