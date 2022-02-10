В Украине завершился период льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Так, было оформлено больше 88 тысяч таких авто, а уплачено больше 3 млрд грн налогов.

Льготный период действовал с 15 июня 2021 года:

до 11 ноября 2021 года - основной 180-дневный период;

до 8 февраля 2022 года - 270-дневный период для участников боевых действий, находившихся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали: Закарпатская - 15 195 авто, Киевская - 11 084 авто, Одесская - 10 471 авто, Ивано-Франковская - 6 027 авто, Черновицкая – 5 636 авто.

С 9 февраля полиция может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и штрафовать водителей, а данные об этих авто передавать в Гостаможслужбу.

Таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей (от 8,5 тысяч грн до 170 тыс.). После уплаты штрафа авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.

Нарушителям также грозит наложение ареста на счета и имущество.

Читайте также, сотрудников столичной таможенной службы подозревают в проведении махинаций на миллионы гривен. Преступления заключались в классификации нефтепродуктов на 5 миллионов гривен, фигуранты осенью 2020 года занимались контролем классификации нефтепродуктов.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований проводят проверку масштабного злоупотребления властью на таможенном посте. По предварительной информации речь идет о пункте пропуска Ягодин, сотрудники ГБР провели обыск в автомобиле у одного из чиновников и обнаружили 704,3 тысячи долларов.

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