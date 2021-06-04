Сотрудники Государственного бюро расследований проводят проверку масштабного злоупотребления властью на таможенном посте. У одного из сотрудников были изъята сумма в размере более 700 тысяч долларов.

Правоохранители установили, что часть должностных лиц, руководствуясь незаконной выгодой, выдавали разрешение на незаконную транспортировку грузов через границу с отсутствием таможенных платежей.

Схема организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Отмечается, что по предварительной информации речь идет о пункте пропуска Ягодин. Там сотрудники ГБР провели обыск в автомобиле у одного из чиновников и обнаружили 704,3 тысячи долларов. По факту незаконного обогащения чиновника открыто уголовное дело.

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Кроме того, в Закарпатской области сотрудники управления Государственной налоговой службы были задержаны во время получения неправомерной выгоды в размере 180 тысяч гривен за освобождение от уплаты части налогов. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

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