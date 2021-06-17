Сотрудников столичной таможенной службы подозревают в проведении махинаций на миллионы гривен. Преступления заключались в классификации нефтепродуктов на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Фигуранты осенью 2020 года занимались контролем классификации нефтепродуктов, которые поступали из-за границы, чиновники должны были провести таможенное оформление. Товары должны были квалифицированны согласно специальному коду, предусматривающему начисление акцизного налога, однако этого не было сделано.

В ходе досудебного расследования зафиксировано 21 эпизод противоправной деятельности, в результате чего государственный бюджет недополучил акцизного налога и налога и НДС на общую сумму более 5 млн грн.

Отмечается, что 3 главных государственных инспектора таможенного поста "Столичный" Киевской таможни Гостаможслужбы получили подозрение по факту злоупотребления служебным положением.

Читайте также, сотрудники Государственного бюро расследований проводят проверку масштабного злоупотребления властью на таможенном посте. Сотрудники ГБР провели обыск в автомобиле у одного из чиновников и обнаружили 704,3 тысячи долларов.

Кроме того, Служба безопасности Украины арестовала начальника таможенного поста Киевского отделения, который за определенную плату предлагал импортерам беспрепятственный проезд на территорию Украины и не создавать искусственных препятствий им.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.