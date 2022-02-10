На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине зафиксирован первый официальный случай выявления допинга.

Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).



Запрещенное вещество использовал иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки. В его организме обнаружен анаболический стероид орал-туринабол.

Допинговый контроль Савех-Шемшаки, который был знаменосцем от своей страны на церемонии открытия Игр в Пекине, проходил во внесоревновательный период - 7 февраля. Он временно отстранен от соревнований.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что российский спортсмен-триатлонист Игорь Полянский сдал допинг-тест, который подтвердил нечестную игру во время Олимпийских игр-2020.

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