На Олимпиаде-2022 выявлен первый случай допинга [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине зафиксирован первый официальный случай выявления допинга.
Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Запрещенное вещество использовал иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки. В его организме обнаружен анаболический стероид орал-туринабол.
Допинговый контроль Савех-Шемшаки, который был знаменосцем от своей страны на церемонии открытия Игр в Пекине, проходил во внесоревновательный период - 7 февраля. Он временно отстранен от соревнований.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что российский спортсмен-триатлонист Игорь Полянский сдал допинг-тест, который подтвердил нечестную игру во время Олимпийских игр-2020.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Позитивним начебто виявився тест, зроблений ще перед стартом Ігор.
Церемония награждения российских фигуристов, выигравших командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, задержана из-за проблем с допинг-тестом одного из спортсменов
Допинговый скандал с участием команды Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине обрастает новыми громкими деталями
Швеция лидирует в медальном зачете после четвертого дня соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине. На втором месте - Нидерланды с тремя золотыми медалями, тремя серебряными и одной бронзой. В тройку лидеров пробился Китай - три золота и два серебра
Сотні людей вишикувалися в довжелезну вервечку біля крамниці.