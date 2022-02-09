Одна из главных звезд российского спорта попалась на допинге [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Допинговый скандал с участием команды Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине обрастает новыми громкими деталями. Об этом сообщает Inside the Games.
Так, по информации источника, проблемы с допинг-тестом возникли у главной звезды женского мирового фигурного катания - 15-летней Камилы Валиевой.
По правилам Всемирного антидопингового кодекса, личность спортсмена, которого уличили в употреблении запрещенных препаратов, нельзя раскрывать, если ему не исполнилось 16 лет.
Именно с этим может быть связано то, что официальных данных о допинг-скандале с участием ОКР не опубликовано.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что российский спортсмен-триатлонист Игорь Полянский сдал допинг-тест, который подтвердил нечестную игру во время Олимпийских игр-2020.
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