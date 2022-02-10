Украинцы получат коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции после того, как, достигнув пика заболеваний, количество новых случаев пойдет на спад.

Такое мнение выразил советник мэра Львова по медицинским вопросам врач Тарас Жиравецкий на своем YouTube-канале.

"Если мы пойдем вниз, как все страны, у нас будет меньше количество заболеваний, то есть оно уменьшится до 1000-1500 в день, в принципе система будет выдерживать, и если переболеют те 11-12% украинцев, которые не болели, в данной ситуации мы получим наш украинский коллективный иммунитет от тяжелого течения ковида как минимум с "Омикроном", - сказал он.

Врач отметил, что неизвестно, появится ли какой-то новый мутировавший штамм, который будет пробивать именно этот иммунитет переболевших и будет тяжко протекать. Как пример он привел тот самый "Дельтакрон", о котором говорили.

"Если появится такой штамм, то снова перед нами появится еще один вызов, с которым мы будем знать, как бороться, но это будет дополнительный вызов. Если такой штамм не появится, то, соответственно, ковид превратится в заболевание по типу гриппа", - добавил Жиравецкий.

Читайте также, почти миллион украинцев может заболеть коронавирусом уже в феврале 2022 года. Главный санитарный врач Игорь Кузин заявляет, что во время волны нового штамма "Омикрон" в день могут инфицироваться более 59 тысяч человек.

Кроме того, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем.

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