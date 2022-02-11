Дальнейшее пребывание российской фигуристки Камилы Валиевой на Играх в Пекине под вопросом. Спортивный арбитражный суд определит судьбу пойманной на допинге россиянки на выездном заседании.

Как сообщает Eurosport, Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило нарушение антидопинговых правил спортсменкой ОКР. Организация обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) для отстранения Валиевой.

Россиянка сдала положительный тест еще в декабре, выступая в местном чемпионате. Нарушение допинга обнаружила шведская лаборатория и мгновенно установила временный запрет на участие фигуристки в соревнованиях.

Однако, сама Валиева подала апелляцию в Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства на такое решение. Функционеры быстро сняли запрет, и Валиева продолжает готовиться к следующим соревнованиям.

Тем не менее, награждение команды ОКР золотыми медалями за победу в командных соревнованиях до сих пор не состоялось именно из-за положительного допинг-теста 15-летней фигуристки.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что российский спортсмен-триатлонист Игорь Полянский сдал допинг-тест, который подтвердил нечестную игру во время Олимпийских игр-2020.

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