Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Это может произойти, в том числе и до окончания Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сообщает Reuters.

"Россия направила дополнительные силы к границе с Украиной и может начать вторжение в любое время, в частности во время зимних Олимпийских игр", - предположил Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников своего посольства в Украине, и повторил призыв Госдепартамента к американским гражданам немедленно покинуть Украину.

"Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытия новых сил к границе с Украиной. Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и для понимания, это включает период во время Олимпийский игр", - резюмировал Блинкен.

Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсуждали угрозу вторжения России в Украину.

Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.

Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.

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