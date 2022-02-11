В пятницу, 11 февраля, Украина потребовала от России разъяснения по военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Так, у Кремля есть 48 часов, чтобы предоставить ответ на запрос.

Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Россию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

По его словам, Россия должна предоставить точные районы проведения учений, а также даты их завершения.

Согласно положениям Венского документа, РФ должно предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дате ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней.

Министр подчеркнул, что если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ.

Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной, или ненадлежащей информации, Украина обратится в Россию и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Россия должна будет предоставить разъяснение.

Он также заявил, что Украина продолжит использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности страны.

Отметим, 26 января, Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.

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