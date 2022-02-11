Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ответа на блокирование Россией портов в Черном и Азовском морях только от одной Украины будет недостаточно.

Сейчас стране подключает международных партнеров, чтобы дать РФ скоординированные ответные действия.

"Мы сразу обратились по линии МИД, проинформировали о эти действия РФ генерального секретаря ООН, Европейский Союз, руководство дружественных государств и начали двусторонние консультации с черноморскими странами с целью выработки совместных действий", - рассказал Кулеба

Он отметил, что Россия не должна иметь свободы манипулировать темой "учений", для того, чтобы блокировать торговые пути в Черном море.

"Потому, что Черное море и его безопасность касается каждого из нас, поэтому ответа одной Украины будет недостаточно. Мы подключили партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные ответные действия", - резюмировал министр.

Напомним, Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу.

Отметим, 26 января, Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.

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