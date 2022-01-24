24 января, в понедельник, ударные военно-морские силы НАТО и Шестой флот США начали обучение Neptune Strike 2022 в Средиземном море.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Морские учения будут проходить под руководством НАТО с флагманского корабля Шестого флота США USS Mount Whitney. В учебных маневрах примет участие авианосная ударная группа.

"Neptune Challenge дал нашим штабам невероятную возможность учиться и расти вместе на борту нашего флагманского корабля Mount Whitney", - сказал контр-адмирал Джеймс Морли, заместитель командира STRIKFORNATO.

Пентагон уверяет, что учения планировали еще на 2020 год, поэтому они не являются ответом на возможное военное вторжение России в Украину.

Слова вицеадмирала Джина Блэка, командующего Шестым флотом США и STRIKFORNATO, свидетельствуют, что "учения призваны продемонстрировать мощь и сплоченность наших военно-морских сил и Североатлантического альянса".

Neptune Strike 2022 должен подчеркнуть способность НАТО интегрировать высококачественные морские возможности авианосной ударной группы, чтобы обеспечить высокую оперативную готовность во всем Альянсе, а также защитить всех союзников. Впервые со времен холодной войны полная авианосная группа США переходит под командование НАТО.

Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.