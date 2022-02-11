Во Львовской области сотрудники Службы Безопасности Украины разоблачили деятельность подпольного завода по производству алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, к схеме причастно руководство одного из крупнейших предприятий региона. При этом для производства неучтенной алкогольной продукции использовалось помещение и незарегистрированное технологическое оборудование на территории одного из промышленных объектов.

Отмечается, что для подпольного изготовления продукции было использовано заводское сырье. Известно, что его недостаток скрывался благодаря неправдивой информации в отчетной документации. Готовый товар без марок акцизного сбора сбывали представителям аффилированных сетей оптово-розничной торговли, а также заведений отдыха.

Читайте также, на Закарпатье на территории подпольного цеха было изъято 35 тысяч литров алкогольной продукции. Весь объем конфискованной спиртовой продукции составил около 35 тысяч литров, помимо этого на подпольном предприятии нашли тысячи поддельных акцизных марок.

Кроме того, под Львовом в городе Пустомыты правоохранители раскрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов. Если цена на самую дешевую пачку акцизных сигарет с фильтром стартует от 50 грн, неудивительно, что контрафакт пользуется спросом.