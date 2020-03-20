В Польше контрафактный спирт используют для борьбы с коронавирусом [ Редактировать ]
В Польше почти полмиллиона литров конфискованной контрафактной водки и очищенного спирта будут переданы больницам и экстренным службам для использования в качестве дезинфицирующих средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру и Национальное управление доходов.
"Паленый" алкоголь планировалось уничтожить, но в условиях дефицита дезинфицирующих средств власти нашли ему лучшее применение. С его помощью будут проводить обеззараживание транспорта и помещений.
Две больницы в польском городе Ольштын уже получили 1500 литров очищенного спирта.
В данный момент на складах польских фискалов находится 430 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей.
По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 378 человек. Трое инфицированных умерли, один выздоровел и выписан.
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