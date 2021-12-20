На Закарпатье на территории подпольного цеха было изъято 35 тысяч литров алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Контрафактную продукцию разливали в тару с этикетками известных брендов, на которые клеили фальшивые акцизные марки. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, изъяли емкости с этиловым спиртом и контрафактные алкогольные напитки с поддельными марками акцизного налога.

Отмечается, что весь объем конфискованной спиртовой продукции составил около 35 тысяч литров. Помимо этого на подпольном предприятии нашли тысячи поддельных акцизных марок, этикетки различных брендов и десятки тысяч единиц пустой тары. Известно, что по факту преступления начато уголовное производство.

Читайте также, под Львовом в городе Пустомыты правоохранители раскрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов. Если цена на самую дешевую пачку акцизных сигарет с фильтром стартует от 50 грн, неудивительно, что контрафакт пользуется спросом.

Кроме того, в Польше почти полмиллиона литров конфискованной контрафактной водки и очищенного спирта будут переданы больницам и экстренным службам для использования в качестве дезинфицирующих средств. "Паленый" алкоголь планировалось уничтожить.

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