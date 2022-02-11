Ситуація на передовій: ворог поранив українського військового [ Редактировать ]
На передовій знову загострюється ситуація. Сьогодні там зазнав поранення український військовий. Противник тричі відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї. А ще скидав гранати з безпілотників. Більше про ситуацію розкаже Ігор Левенок.
Тут і додати більше нічого, кажуть армійці. Окопна виснажлива війна, яку часто називають перемир'ям.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ну таке, стрілецька зброя, РПГ, АГС іногда закидають, ну пару днів назад було прилітали вісімдесят двойки, а так в принципі відносно тихо у даний момент.
-От сюди і рядишком по посадці прийшло, тоєсть клали щільно, клали дуже близько біля бліндажів, там, де ми знаходимося.
На обстріли солдати реагують спокійно. Для них це вже буденність. Жартують: мовляв, утомлюватися від війни їм заборонено статутом. А от тих, кому в мирній Україні війна набридла й кого бентежать тривожні новини, що лунають по телебаченню, бійці запрошують до себе.
-Тоєсть ми даже, єслі чесно, не переживаємо. Всі настроєні по-бойовому. У нас тут ніякої ні паніки немає нічого, ми нормально несемо службу…
Армійці кажуть: жодна ворожа атака безкарною не лишається, і це теж запорука солдатської вдачі. Дав ворогові по зубах - і він їх уже не показує.
-Не мовчимо, даємо гостинців їм, пригощаємо і хлібом, і сіллю, нехай приходять.
Сергієві сорок шість років. Родом із Сумщини. Чоловік зізнається: на фронті зараз служать іще й двоє його синів. Хлопці втекли з дому в окопи слідом за батьком.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Я їх не заставляв, вони самі пішли, тоєсть як вам сказать, у мене син менший пішов вообще, він ранше служив у "Правому секторі". Ми думали з дружиною, що він учиться, а він короче, я на передку і він на передку. Тут случайно і зустрілися.
Солдати попри все певні: жодним метром української землі вони не поступляться. І на скупчення російських сил реагують спокійно. Кажуть: є сили й засоби, аби спровадити чужинців туди, звідки вони прийшли.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Проходимо вишколи і наші інструктора, і закордонні інструктора вишколюють. Нехай попробують лізти. Зустрінемо з усіма почестями…
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Тут і додати більше нічого, кажуть армійці. Окопна виснажлива війна, яку часто називають перемир'ям.
Цю машину військові вже знають і чекають на неї з нетерпінням. Кажуть: коли турбує нестерпний зубний біль, тоді не до війни.
Спостерігати за ворогом треба пильно. ОБСЄ звітує: супротивник накопичує важку техніку вздовж лінії розмежування.
Ворожа розвідка активізувалася. І це факт, кажуть військовики. Дрони літають чи не щодня. Хлопці припускають, можливо, супротивник вивідує слабкі місця української оборони.
Ворожа розвідка активізувалася. І це факт, кажуть військовики. Дрони літають чи не щодня. Хлопці припускають, можливо, супротивник вивідує слабкі місця української оборони.