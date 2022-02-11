Солдати попри все певні: жодним метром української землі вони не поступляться.

На передовій знову загострюється ситуація. Сьогодні там зазнав поранення український військовий. Противник тричі відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї. А ще скидав гранати з безпілотників. Більше про ситуацію розкаже Ігор Левенок.

Тут і додати більше нічого, кажуть армійці. Окопна виснажлива війна, яку часто називають перемир'ям.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну таке, стрілецька зброя, РПГ, АГС іногда закидають, ну пару днів назад було прилітали вісімдесят двойки, а так в принципі відносно тихо у даний момент.

-От сюди і рядишком по посадці прийшло, тоєсть клали щільно, клали дуже близько біля бліндажів, там, де ми знаходимося.

На обстріли солдати реагують спокійно. Для них це вже буденність. Жартують: мовляв, утомлюватися від війни їм заборонено статутом. А от тих, кому в мирній Україні війна набридла й кого бентежать тривожні новини, що лунають по телебаченню, бійці запрошують до себе.

-Тоєсть ми даже, єслі чесно, не переживаємо. Всі настроєні по-бойовому. У нас тут ніякої ні паніки немає нічого, ми нормально несемо службу…

Армійці кажуть: жодна ворожа атака безкарною не лишається, і це теж запорука солдатської вдачі. Дав ворогові по зубах - і він їх уже не показує.

-Не мовчимо, даємо гостинців їм, пригощаємо і хлібом, і сіллю, нехай приходять.

Сергієві сорок шість років. Родом із Сумщини. Чоловік зізнається: на фронті зараз служать іще й двоє його синів. Хлопці втекли з дому в окопи слідом за батьком.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Я їх не заставляв, вони самі пішли, тоєсть як вам сказать, у мене син менший пішов вообще, він ранше служив у "Правому секторі". Ми думали з дружиною, що він учиться, а він короче, я на передку і він на передку. Тут случайно і зустрілися.

Солдати попри все певні: жодним метром української землі вони не поступляться. І на скупчення російських сил реагують спокійно. Кажуть: є сили й засоби, аби спровадити чужинців туди, звідки вони прийшли.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України: