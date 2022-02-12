Студия Pixar выпустила новый трейлер анимационного фильма "Базз Лайтер" ("Lightyear") - спин-оффа культовой "Истории игрушек".

Новый мультфильм посвящен одному из героев "Истории игрушек" - астронавту Баззу Лайтеру. Точнее, в нем рассказывается о прототипе любимой игрушки мальчика по имени Энди.

По словам режиссера мультика Энгуса МакЛейна, ему было интересно, какой фильм мог бы посмотреть Энди, чтобы захотеть купить игрушку Базза Лайтера.

Я бы тоже увидел эту ленту. А теперь мне посчастливилось снять ее... Мне всегда очень нравился мир Базза. Кажется, в оригинальной ленте была его предыстория, но она была едва затронута. Я же всегда стремился исследовать этот мир дальше.

Оригинальный Базз первое время считал себя настоящим космическим рейнджером и с трудом поверил в то, что он не человек. Заклятым врагом Лайтера был Император Зург. Во втором фильме "Истории игрушек" выяснилось, что этот злодей - отец Базза. Судя по трейлеру, в новой картине Pixar отец Базза вновь появится.

В ролике показаны будни вымышленного человека Базза Лайтера. Он выполняет важное задание командования и отправляется в межгалактическое путешествие, где столкнется с инопланетянами. Его компаньон - рыжий кот-робот.

Главного героя озвучил Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в блокбастерах Marvel. В украинский прокат анимационная картина выйдет 16 июня 2022 года.

Напомним, что вышел трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство", который должен завершить популярную франшизу о динозаврах.