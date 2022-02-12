Вышел трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство" [ Редактировать ]
Источник: Jurassic World
Кинокомпания Universal Pictures выпустила трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство", который должен завершить популярную франшизу о динозаврах.
Действие картины разворачивается спустя четыре года после событий второй части, в которой динозавры вырвались на свободу.
Все это время человечество пыталось приспособиться к жизни бок о бок с древними существами, которые теперь свободно бродят по земле и плавают в морях и океанах.
Люди теперь сами находятся на грани вымирания, поэтому спасать мир берется эксперт по зоопсихологии Оуэн Грейди (Крис Пратт) и еще несколько смельчаков-ученых.
Главные роли исполнили Крис Пратт, Мамуду Ати, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм и другие. Режиссером фильма выступил Колин Треворроу, снявший две предыдущие части.
В украинских кинотеатрах блокбастер выйдет в июне 2022 года.
Напомним, что ранее вышел трейлер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном.
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