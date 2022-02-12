Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан не паниковать и не поддаваться на провокации, а также различную дезинформацию. Об этом он рассказал в ходе своего видеообращения.

По словам главы правительства, украинская армия сильна. Также он и призвал народ Украины доверять своему государству.

Восемь лет враг ведет войну против Украины. Восемь лет украинские солдаты защищают границы, дипломаты ведут сложные переговоры, а украинцы живут с понимаем, что есть опасный и коварный враг, который пытается нас запугать, сломать, уничтожить. Но сегодня, в отличии от 2014 года, наша армия готова.

Отмечается, что вместе с премьер-министром Литвы он посетил линию соприкосновения. Там они от командования услышали, что армия обеспечена всем необходимым, от топлива до оружия, что вооруженные силы постоянно отслеживают события.

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