Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что на предстоящем саммите политических советников лидеров "нормандской четверки" украинская сторона намерена добиться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом он сказал на встрече с журналистами 9 февраля.

Он отметил, что Киев стремится к мирному урегулированию и завершению войны на востоке Украины.

Так, в ходе встречи будут предлагаться инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на Донбассе и поднимать вопросы о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ на линии разграничения.

Сегодня наше государство является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и имеет большую международную поддержку. Об этом свидетельствует беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину.

Читайте также, руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус. На следующей неделе он должен участвовать во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

Кроме того, постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что следующая встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине. Встреча запланирована на 10 февраля, Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.