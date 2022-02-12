Підстав для паніки немає – Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Підстав для паніки немає. Попри гучні і панічні настрої міжнародних партнерів українська економіка працює стабільно. Про це у зверненні до українців заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що наша армія сьогодні забезпечена усім необхідним. А для девальвації гривні підстав немає.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Наша армія - сильна, наша позиція на міжнародній арені - сильна. Ми сьогодні економічно сильні. Бюджет виконується. Залишки на казначейському рахунку - стабільно високі. Міжнародні резерви - 29 мільярдів доларів. Реальних макроеконмічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу.
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