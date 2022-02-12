Підстав для паніки немає. Попри гучні і панічні настрої міжнародних партнерів українська економіка працює стабільно. Про це у зверненні до українців заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що наша армія сьогодні забезпечена усім необхідним. А для девальвації гривні підстав немає.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: