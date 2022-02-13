Пассажиры самолета украинской авиакомпании SkyUp, застрявшие в Молдове, смогут вернутся домой на автобусах. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, Министерство и украинское посольство в Молдове держат ситуацию с самолетом SkyUp Airlines на особом контроле.

Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание.

Отмечается, что в настоящее время готовится доставка украинцев в Киев автобусами. Они отправятся в Украину в скором времени. МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.

Напомним, воздушное судно украинской авиакомпании SkyUp Airlines, которое летело по маршруту "Фуншал-Борисполь" было вынуждено совершить посадку в аэропорту столицы Молдовы Кишенева. Самолету с бортовым номером UR-SQO пришлось садиться в аэропорту Кишинева.

Кроме того, в международном одесском аэропорту не смогли своевременно прилететь четыре самолета, причиной стал сильный туман. В районе Одессы погодные условия улучшились, и лайнеры компании Ryanair завершают рейсы FR8198, FR 6806 и FR7862 после посадки в румынском аэропорту Констанца.

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