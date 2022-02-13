Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем совместное противодействие вызовам безопасности и вопросы санкций. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

В ходе разговора лидеры обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках N4. Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.

Обменялись мыслями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидеров нормандской четверки в Берлине, будущие дипломатические усилия и санкции. Самый большой враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Зеленский и Макрон обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, Украине необходимо быть готовой к любым шагам "с любой границы". С таким заявлением выступил президент Украины Владимира Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после просмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.

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