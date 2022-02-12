"Понимаем, что риски есть": Зеленский прокомментировал слухи о начале вторжения (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Украине необходимо быть готовой к любым шагам "с любой границы". С таким заявлением выступил президент Украины Владимира Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после просмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.
Глава государства заявил, что информации о "глубокой полномасштабной эскалации со стороны России" в информационном пространстве слишком много. И призвал предоставлять доказательства о якобы планируемом на 16 января вторжении в Украину, если они имеются.
Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войны со стороны РФ. Даже говорят уже даты. Мы понимаем, что риски есть. И если есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении в Украину с 16-го числа - давайте нам эту информацию. Мы работаем в ежедневном режиме, получаем информацию от нашей разведки...
Зеленский заявил, что "берет во внимание" заявление американских спецслужб по неизбежном нападении России.
Мы благодарны за информацию. Но мы еще раз должны четко анализировать ее, готовиться к рискам... Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, чего еще не произошло, слава Богу. Пока что полномасштабной войны в Украины на сегодня нет... Мы получаем много разную информацию из многих источников... Мы анализирует эту информацию.
Напомним, что издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом якобы заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО.
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