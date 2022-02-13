На территорию Украины прибыли 2 самолета, груженные тоннами оружия из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в стране.

Как рассказали в американском посольстве, украинским военным передали боеприпасы и заряды для гранатометов. Эта часть помощи на 200 млн долларов - боеприпасы и заряды для гранатометов.

Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы - вместе с Украиной.

Читайте также, в Киев прибыли два самолета с военной помощью от США. В частности, Украина получила новые "Джавелины". Вес военной помощи составляет около 130 тонн, всего на сегодня мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, в Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США. Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию, "седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.