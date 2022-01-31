В Украине вечером 31 января прибыл очередной американский самолет с военной помощью. Это уже пятый самолет, который доставил различное вооружение для украинской армии.

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

Американский самолет, прибывший сегодня в международный аэропорт "Борисполь" доставил украинским военным тонны боеприпасов.

"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США", - заявил министр на своей странице в Twitter.

В то же время на брифинге в Пентагоне представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби подтвердил, что в ближайшие дни в Украину отправится очередной рейс с военной помощью.

Ранее мы писали, что в Киев доставили из США первую часть груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. В военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн.

Кроме того, Министерство обороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Накануне британские военные самолеты доставили противотанковое вооружение, облетев территорию Германии.

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