Умер режиссер "Охотников за привидениями" и "Бетховена" Айван Райтман [ Редактировать ]
Источник: AP Photo
Канадский режиссер и продюсер Айван Райтман, известный по таким фильмам, как "Охотники за привидениями" и "Бетховен", умер в США на 76-м году жизни. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на семью режиссера.
Райтман умер в ночь на воскресенье в своем доме в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.
Айван Райтман родился в 1946 году в городе Комарно (Чехословакия). Его отец владел крупнейшей в стране фабрикой по изготовлению уксуса. Когда Райтману было четыре года, его семья бежала из страны и через некоторое время поселилась в Торонто.
Свой первый короткометражный фильм "Orientation" он снял в 1968 году. Через три года на экраны вышел его дебютный полнометражный художественный фильм "Рыжая леди".
Широкую известность режиссер получил с выходом фильма "Охотники за привидениями" (Ghostbusters, 1984). Райтман также снял такие комедии, как "Близнецы" (Twins, 1988), "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990), "Джуниор" (Junior, 1995) и "Шесть дней, семь ночей" (Six Days Seven Nights, 1998), "Бетховен", "Бетховен 2", "Космический джем", "Евротур", "Эволюция" и другие.
Напомним, что на днях на 41-м году жизни скончалась российская актриса Евгения Брик.
по теме
Американский кинорежиссер Дэвид Линч сыграет одну из ролей в новом фильме Стивена Спилберга "Фабельманы" ("The Fabelmans"). Для Линча и Спилберга это будет первая совместная работа. Какую роль исполнит автор культового сериала "Твин Пикс", не сообщается
Больше всего номинаций у проекта Netflix "Диана: мюзикл" по популярной бродвейской пьесе. Он представлен в девяти категориях. По пять позиций у криминальных триллеров "Карен" Дэмона Дэниелса и "Женщина в окне" Джо Райта
Вышел трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство". Премьера киноленты в Украине запланирована на 9 июня
Во вторник, 8 февраля, на 88 году жизни не стало известного одесского кинорежиссера и сценариста Геннадия Тарасуля
В сети появился тизер политического мини-сериала "Газлит" (Gaslit) с Джулией Робертс и Шоном Пенном в главных ролях. Шоу посвящено знаменитому Уотергейтскому скандалу, произошедшему в США в начале 1970-х. Тогда из-за него в отставку ушел президент Ричард Никсон