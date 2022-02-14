Канадский режиссер и продюсер Айван Райтман, известный по таким фильмам, как "Охотники за привидениями" и "Бетховен", умер в США на 76-м году жизни. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на семью режиссера.

Райтман умер в ночь на воскресенье в своем доме в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.

Айван Райтман родился в 1946 году в городе Комарно (Чехословакия). Его отец владел крупнейшей в стране фабрикой по изготовлению уксуса. Когда Райтману было четыре года, его семья бежала из страны и через некоторое время поселилась в Торонто.

Свой первый короткометражный фильм "Orientation" он снял в 1968 году. Через три года на экраны вышел его дебютный полнометражный художественный фильм "Рыжая леди".

Широкую известность режиссер получил с выходом фильма "Охотники за привидениями" (Ghostbusters, 1984). Райтман также снял такие комедии, как "Близнецы" (Twins, 1988), "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990), "Джуниор" (Junior, 1995) и "Шесть дней, семь ночей" (Six Days Seven Nights, 1998), "Бетховен", "Бетховен 2", "Космический джем", "Евротур", "Эволюция" и другие.

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