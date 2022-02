В Супербоуле - финальной игре североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) - "Лос-Анджелес Рэмс" обыграл "Цинциннати Бенгалс".

Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене "СоФи Стэдиум" в Инглвуде, который располагается в окрестностях Лос-Анджелеса, и завершилась со счетом 23:20 в пользу "Рэмс". На игре присутствовало около 100 тыс. зрителей.

After 16 seasons, Andrew Whitworth is a Super Bowl Champion! #SBLVI pic.twitter.com/siag90zNk5

Супербоул - одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. В перерыве Супербоула традиционно выступают звезды мирового уровня.

В этом году хедлайнерами традиционного шоу в перерыве стали Эминем, Доктор Дре, Снуп Догг, Мэри Джей Блайдж, Кендрик Ламар.

Watch the Super Bowl LVI Live Visual Album & relive your favorite moments from the @Pepsi Super Bowl LVI Halftime show: https://t.co/wb9yMSz3h7 #SBLVI #PepsiHalftime pic.twitter.com/C6XA7uOcbl