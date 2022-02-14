"Лос-Анджелес Рэмс" второй раз в истории выиграл Супербоул (видео) [ Редактировать ]
Источник: NFL
В Супербоуле - финальной игре североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) - "Лос-Анджелес Рэмс" обыграл "Цинциннати Бенгалс".
Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене "СоФи Стэдиум" в Инглвуде, который располагается в окрестностях Лос-Анджелеса, и завершилась со счетом 23:20 в пользу "Рэмс". На игре присутствовало около 100 тыс. зрителей.
After 16 seasons, Andrew Whitworth is a Super Bowl Champion! #SBLVI pic.twitter.com/siag90zNk5— NFL (@NFL) February 14, 2022
Супербоул - одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. В перерыве Супербоула традиционно выступают звезды мирового уровня.
В этом году хедлайнерами традиционного шоу в перерыве стали Эминем, Доктор Дре, Снуп Догг, Мэри Джей Блайдж, Кендрик Ламар.
Watch the Super Bowl LVI Live Visual Album & relive your favorite moments from the @Pepsi Super Bowl LVI Halftime show: https://t.co/wb9yMSz3h7 #SBLVI #PepsiHalftime pic.twitter.com/C6XA7uOcbl— NFL (@NFL) February 14, 2022
Право исполнить гимн США перед матчем получила кантри-певица Микки Гайтон.
MARY. J. BLIGE. 👑 #PepsiHalftime pic.twitter.com/jRKg9F1ELV— NFL (@NFL) February 14, 2022
Розыгрыш трофея Национальной футбольной лиги проводился уже в 56-й раз. "Рэмс" в пятый раз сыграли в Супербоуле и одержали вторую победу, они являются чемпионами сезона-1999, тогда команда базировалась в Сент-Луисе.
Рекордсменами по победам являются "Питтсбург Стилерз" и "Нью-Ингленд Пэтриотс", на счету которых по шесть титулов. В прошлом году "Супербоул" выиграл клуб "Тампа-Бэй", за который играл легендарный квотербек Том Брэди.
Ранее "Подробности", сообщали о том, что семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры.
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