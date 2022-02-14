СБУ обнаружила под Кропивницким смертельную находку (фото) [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины выявила в Кировоградской области тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Он был обустроен на территории частного домовладения в одном из районных центров региона.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В тайнике обнаружили:
- 200 гр тротила,
- 4 боевых гранаты Ф-1 и РГД-5,
- 50 единиц патронов калибра 7,62 мм
Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.
По предварительным данным следствия, жилец дома занимался продажей боеприпасов. У него была собственная клиентура, в том числе среди представителей криминальных кругов.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к правонарушению. Также следователи выясняют, как боеприпасы попали к "продавцу".
Как ранее сообщали, Служба безопасности Украины готова противостоять проявлениям гибридной агрессии врага в информационном пространстве, а граждане должны руководствоваться данными официальных источников и научиться отличать правду от фейков.
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