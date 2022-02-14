Служба безопасности Украины выявила в Кировоградской области тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Он был обустроен на территории частного домовладения в одном из районных центров региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В тайнике обнаружили:



200 гр тротила,

4 боевых гранаты Ф-1 и РГД-5,

50 единиц патронов калибра 7,62 мм

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

По предварительным данным следствия, жилец дома занимался продажей боеприпасов. У него была собственная клиентура, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к правонарушению. Также следователи выясняют, как боеприпасы попали к "продавцу".

Как ранее сообщали, Служба безопасности Украины готова противостоять проявлениям гибридной агрессии врага в информационном пространстве, а граждане должны руководствоваться данными официальных источников и научиться отличать правду от фейков.

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