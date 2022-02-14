Служба безопасности Украины готова противостоять проявлениям гибридной агрессии врага в информационном пространстве, а граждане должны руководствоваться данными официальных источников и научиться отличать правду от фейков. Об этом говорится в заявлении спецслужбы.

В СБУ подчеркнули, что в рамках своей компетенции постоянно анализируют разные сценарии развития событий и есть четкий план действий на каждый из них.

"Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", - говорится в заявлении.

В спецслужбе объяснили мотивы информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство.

СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ.



Силовики заявили, что работают во всех регионах страны в усиленном режиме и готовы защищать Украину.

"Стабильность и покой в нашей стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине", - подчеркнули в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что все должны мыслить критически и проверять любую информацию, руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных и научиться отличать правду от фейков.

Напомним, что президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации России и Североатлантического альянса.

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