Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Об этом в интервью BBC Radio 5 заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Дипломата спросили, может ли Киев пойти на такой шаг ради мира, после чего Пристайко заявил, что Киев давно подталкивают к такому решению, в том числе и "голоса из НАТО".

На прямой вопрос журналиста по поводу отказа Украины от членства в НАТО, "чтобы избежать войны", Пристайко ответил:

Из контекста понятно, что это личное мнение посла Пристайко, а не официальная позиция украинской власти.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️