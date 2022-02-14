Посол Украины в Великобритании допустил отказ Киева от вступления в НАТО (видео) [ Редактировать ]
Источник: UKR Mission to NATO
Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Об этом в интервью BBC Radio 5 заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Дипломата спросили, может ли Киев пойти на такой шаг ради мира, после чего Пристайко заявил, что Киев давно подталкивают к такому решению, в том числе и "голоса из НАТО".
Вопрос, который страна из 40 млн человек задает себе: как нам выжить если они нападут завтра? Сможем ли мы разрядить сложившуюся ситуацию, оставаясь незащищенными и не входящими ни в один альянс, когда все наши друзья и соседи уже члены организации.
На прямой вопрос журналиста по поводу отказа Украины от членства в НАТО, "чтобы избежать войны", Пристайко ответил:
Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому... Мы гибки в поиске наилучшего выхода, если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО - ред.), это то, что мы могли бы сделать.
Из контекста понятно, что это личное мнение посла Пристайко, а не официальная позиция украинской власти.
🗣️"We are trying to find the best way out."— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022
Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.
It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.
🎧⬇️
Напомним, что президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации России и Североатлантического альянса.
по теме
Не меньше 16 государств за минувшие сутки, 11 февраля, рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения
Вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации России и Североатлантического альянса. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам в связи с информацией западных партнеров о подготовке российского вторжения. Воодушевляющий призыв глава украинского МИДа написал в своем Twitter
Столтенберг и Макрон обсудили Украину перед визитом президента Франции в Россию и Украину. Как сообщили в Елисейском дворце, в ходе разговора президент Франции подчеркнул необходимость "продолжать усилия по снижению напряженности в регионе через диалог"
Ескалація на східних кордонах та накопичення Росією військ негативно впливає на українську економіку та фінансову систему. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічна експертка Тетяна Острікова