Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Об этом в интервью BBC Radio 5 заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Дипломата спросили, может ли Киев пойти на такой шаг ради мира, после чего Пристайко заявил, что Киев давно подталкивают к такому решению, в том числе и "голоса из НАТО".

Вопрос, который страна из 40 млн человек задает себе: как нам выжить если они нападут завтра? Сможем ли мы разрядить сложившуюся ситуацию, оставаясь незащищенными и не входящими ни в один альянс, когда все наши друзья и соседи уже члены организации.

На прямой вопрос журналиста по поводу отказа Украины от членства в НАТО, "чтобы избежать войны", Пристайко ответил:

Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому... Мы гибки в поиске наилучшего выхода, если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО - ред.), это то, что мы могли бы сделать.

Из контекста понятно, что это личное мнение посла Пристайко, а не официальная позиция украинской власти.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Напомним, что президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации России и Североатлантического альянса.