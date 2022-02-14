Німецький парламентарій запропонував конфіскувати активи російських олігархів [ Редактировать ]
Конфіскувати активи російських олігархів у Німеччині запропонував тамтешній парламентарій.
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Чому цей діалог, попри налаштованість на конструктив, не дав результату - Андрій Єрмак не пояснив. Натомість російський представник - Дмитро Козак, провину поклав на українців.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, Москва поняла посыл Запада о готовности ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину
Там, зокрема, зазначили: на тлі скупчення військ РФ уздовж українських кордонів та ескалації ситуації з боку Кремля, схвалення газопроводу німецьким регулятором - малоймовірне.
Варто нагадати, що німецька влада при цьому чудово розуміє, які саме матеріали поширює "Раша Тудей" на території Німеччини.
Напередодні Міністерство закордонних справ Федерації повідомило московському бюро "Дойче Велле", що припиняє його роботу сьогодні, о дев'ятій ранку за місцевим часом.